Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hemşehrileriyle Kahvaltıda Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gelenekselleşen kahvaltı programında hemşehrileriyle bir araya geldi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Günel, "Sizin karşınıza alnım ak, başım dik olarak çıkıyorum. Biz Kuşadası'nda sosyal yardımlarla emekçinin, ihtiyaç sahibinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim sorumlu olduğumuz tek bir şey var o da Kuşadası halkı. Kuşadası halkı kimin adaletli olduğunu biliyor. 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız" dedi.
Başkan Günel, Kemal Arıkan Caddesi üzerinde bulunan Avcılar ve Atıcılar Kulübü önünde düzenlenen kahvaltıda vatandaşlarla buluştu. Etkinliğe CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte Başkan Günel, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Miting havasında geçen etkinlikte görevde olduğu 5 yılda Kuşadası halkı için hiçbir ayrım gözetmeksizin çok çalıştığına vurgu yapan Günel'in konuşması alkışlarla sık sık kesildi.
Etkinlikte bir konuşma yapan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, şunları söyledi:
"Kuşadası'nda 5 yıl boyunca çok başarılı bir hizmet dönemi geçiren Belediye Başkanı'mız Ömer Günel'i tebrik ediyorum. Yaptırdığımız anketlerde Belediye Başkanımız Ömer Günel'in önemli bir farkla seçimi kazanacağı sonucu ortaya çıkıyor. Aydın'ın ilçelerinde en yüksek oyla seçilen belediye başkanı Ömer Günel olacak. Kuşadası, 5 yılda çok önemli yatırım ve hizmetler kazandı. Bir sonraki dönemde de bu yatırım ve hizmetler devam edecek."
Başkan Günel ise "Görevde olduğumuz 5 yılda Kuşadası halkı arasında hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit hizmet götürdük. Kuşadası için kalbimizde sevgiyi büyüttük. Bu kadar büyük bir kalabalığı gördüğüm için çok mutlu oldum. Sizin karşınıza alnım ak, başım dik olarak çıkıyorum. Biz Kuşadası'nda sosyal yardımlarla emekçinin, ihtiyaç sahibinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim sorumlu olduğumuz tek bir şey var o da Kuşadası halkı. Kuşadası halkı kimin adaletli olduğunu biliyor. 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız" dedi.
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