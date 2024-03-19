Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşılar ve Balık Hali esnafını ziyaret etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşılar ile Balık Hali esnafını ziyaret etti.

Başkan Günel, esnaf ziyaretine Öge ve Sevgi Sokak'tan başladı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek'in de katıldığı ziyarette Günel, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnafın sorun, talep ve önerilerini de dinleyen Günel, her iki sokağın daha çok müşteri çekmesi için sezon başlamadan önce dekoratif bir şekilde aydınlatılacağının sözünü verdi.

Günel daha sonra Balık Hali'ne geçerek balıkçı esnafı ile bir araya geldi. Esnafa, Balık Hali'nde yapacakları yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Günel, Balıkçılar Kahvesi'ni de kısa süre içerisinde Kuşadası'na kazandıracaklarını belirtti.