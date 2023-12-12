Kuşadası Belediye Başkanı şiddet olaylarını kınadı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ankaragücü- Çaykur Rize spor müsabakası sonrasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, "Yaşamın hiçbir alanında şiddet kabul edilemez" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de dün gece yaşanan skandal, ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun habercisidir. Bu şiddet eylemi, sebebi her ne olursa olsun hiç bir şekilde kabul edilemez. Bugün ihtiyacımız olan, ötekisi olmayan, yaşamın her alanından keyif alan ve birliktelikten mutlu olan bir ülkedir. Şiddetin spor sahalarından kazınması için, yetkili tüm bürokratları suçlulara gerekli cezanın verilmesi ve bir daha böylesine bir şiddet olayının yaşanmaması için tedbirleri almaya davet ediyorum. Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN