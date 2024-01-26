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Kuşadası Belediyesi 7/24 Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi 7/24 Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, 2019 yılından bu yana 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandırarak çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin pek çok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını 7/24 esasına göre yürütüyor. Yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama ve kilit parke taşı döşemesi, yağmur suyu hattı ve ızgarası ile kaldırım ve bordür imalatı gerçekleştiriliyor. Ayrıca, tarihi bölgelerin üstyapısı yenilenirken, su taşkınlarına karşı da önlemler alınıyor. Kuşadası Belediyesi, alt ve üstyapı sorunlarını anında gidermek için belirlenen program dahilinde bakım ve onarım işlerini de gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi 7/24 Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor
26.01.2024 - 17:04,
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Kente 2019 yılından bu yana 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı anda kentin pek çok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konforlu yollara sahip modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefiyle hafta sonları da dahil olmak üzere 7/24 esasına göre kesintisiz mesai yapıyor. Yol yapım çalışmalarında ekiplerce belirlenen program dahilinde sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama ve kilit parke taşı döşemesi çalışmasının yanı sıra yağmur suyu hattı ve ızgarası ile kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiriliyor.

SOĞUCAK, EGE VE İKİÇEŞMELİK'TE YOL ÇALIŞMASI

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol yapım çalışmaları kapsamında bugüne kadar 36 milyon 374 bin TL'lik yatırım ile 13.7 km yeni yol kazandırılan Soğucak Mahallesi'nde birbiri ile bağlantılı 5252/1, 5198 ve 5182 sokaklara kilit parke döşeniyor. Ege Mahallesi 451'inci Sokak'ta ekiplerce bir yandan sıcak asfalt dökümüne hazırlık bir yandan da kaldırım ve bordür imalatı gerçekleştiriliyor. 429 Sokak'ta ise kaldırım çalışması için hazırlık yapılıyor. İkiçeşmelik Mahallesi 610 Sokak'ta kaldırım çalışması sürerken Kirazlı yolu 1 ve 2'nci sokaklarda yol sökümü gerçekleştiriliyor.

TARİHİ BÖLGENİN ÜSTYAPISI YENİLENİYOR

Kentin tarihi aksı olan ve eski Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi'nde de Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden alınan onayla, ekipler tarafından üstyapıyı yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Eskiyen zeminin söküldüğü caddeye, begonit taşı döşemek için toprak dolgusu yapılıyor. Ayrıca yine aynı bölgede sıcak asfaltla kaplanacak olan 7 Eylül İlköğretim Okulu'nun önünde yer alan yolda da trimer kazısı çalışmaları yapılıyor.

SAĞANAĞA KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR

Kuşadası'nın köklü altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcayan Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek olası su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Değirmendere Mahallesi 3585, 3581 ve 834'üncü sokakların ardından çok sayıda okulun yer aldığı Göcek Kavşağı 2. Sokağa yağmur suyu hattı döşüyor. Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in görevde olduğu 5 yılda bugüne kadar Kuşadası'na toplam 19 milyon 490 bin liralık yağmur suyu hattı yatırımı yaptı.

SORUNLAR ANINDA GİDERİLİYOR

Farklı mahallelerde alt ve üstyapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir yandan da belirlenen program dahilinde yol, kaldırım ve refüjlerin bakım ve onarım işlerini de yapıyor. Bu kapsamda AYDEM, ASKİ, Türk Telekom ve ENERYA gibi kurumların çalışmalarından kaynaklı olarak oluşan bozulmalar anında gideriliyor. Acil Müdahale Birimlerinin de katıldığı operasyonlarda geçtiğimiz hafta kentin 78 farklı noktasında çalışma yürüten ekipler, bu hafta ise Değirmendere, İkiçeşmelik, Yaylaköy, Ege ve Karaova mahallelerinde asfalt, kaldırım, kilit parke taşı ve bordür tamiratı yaptı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi 7/24 Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika


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