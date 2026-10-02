Kuşadası Belediyesi CİMER şikayetiyle ticari işletmelere denetim yaptı

Kuşadası Belediyesi Aydın Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte kent genelinde faaliyet gösteren ticari işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim yaptı.

Kuşadası Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tüketici haklarının korunması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Cumhurbaşkanlığı İletşim Merkezi'ne (CİMER) gelen şikayetler üzerine Aydın Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte kent genelindeki ticari işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Restoran, market, kafeterya, manav ve elektronik eşya satan mağazalara yönelik yapılan denetimlerde, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı ve kasa ile raf fiyatları arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler ayrıca ürünlerin üretim yeri, ayırt edici özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı ve etiket bilgilerinin uygunluğunu da titizlikle inceledi. Mevzuata aykırılıkların tespit edildiği işletmeler hakkında idari yaptırım uygulandı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri denetimlerin artarak süreceğini belirtti.