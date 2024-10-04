Kuşadası Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Öğrencileri Can Dostlarla Buluşturdu - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Öğrencileri Can Dostlarla Buluşturdu

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Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ilkokul ve anaokulu öğrencilerini ağırladı. Çocuklar, hayvanların bakımı ve sağlığı hakkında veterinerlerden bilgi alırken, hayvanlarla da yakından ilgilendi. Etkinlikte minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı.

04.10.2024 18:18  Güncelleme: 18:24
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Kuşadası Belediyesi çocukları can dostlarla buluşturdu

Yüzlerce küçük el can dostları sevmek için uzandı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenerek sokak hayvanları için tedavi ve barınma imkanlarını her geçen gün iyileştirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencileri ağırladı. Öğretmenleriyle birlikte merkezi gezen çocuklar, veterinerlerden sahipsiz can dostların bakımı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hayvan dostu politikalarıyla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi tarafından, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne öğrenciler için gezi düzenlendi. Bu kapsamda kentteki farklı okullarda eğitim gören anasınıfı ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleriyle beraber merkezi gezdi. Merkezde görevli veterinerler tarafından sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi alan çocuklar, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi. Uzman personel eşliğinde Kedi Tedavi Ünitesi'ndeki kedileri de görme fırsatı bulan öğrenciler can dostlarıyla iç içe vakit geçirdi.

Gezide öğrencilere merkezdeki görevliler tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün önemi, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği ve hayvan sevgisi gibi konular hakkında bilgi de verildi. Minik öğrenciler daha sonra yanlarında getirdikleri mama ve battaniyeleri görevlilere teslim etti. Gezinin tamamlanmasının ardından öğrencilere Kuşadası Belediyesi İkram Aracı'ndan kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Etkinlik, Kuşadası Belediyesi'nin çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için bastırdığı 'Cankuş ve Ada Yeni Arkadaşlar Ediniyor' isimli kitabın hediye edilmesiyle son buldu.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni gezen Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Bilge Sövüt, hayvanları çok sevdiğini belirterek "Ben de evimizde hayvan besliyorum. Bir tane kedim var. Can dostlarımızı her zaman korumalıyız" dedi.

Melis Dişçioğlu ise, "Burada hayvanlarla çok keyifli vakit geçirdim. Onları yakından görme ve tanıma fırsatı buldum. Tüm hayvanları çok seviyorum" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında Kuşadası'nda her canlı için iyi yaşam şartları oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Kentimizin sokaklarını can dostlarımızla paylaştığımız için çok mutluyuz. Dileğimiz etkin ve caydırıcı hayvan hakları yasasıyla ülkemizin her noktasında can dostlarımızı ve insanlarımızı koruyan uygulamalar gerçekleştirilmesidir. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kuşadası Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü\'nde Öğrencileri Can Dostlarla Buluşturdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Öğrencileri Can Dostlarla Buluşturdu - Son Dakika

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