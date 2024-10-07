Kuşadası Belediyesi Hukuki Mücadeleyi Kazandı: Kocagöl Parkı İmara Açılmayacak

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi'nde yer alan Maliye hazinesine ait 23 bin 240 metrekarelik park alanının Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek imara açılmak istenmesine karşı sürdürdüğü hukuki mücadeleyi kazandı. İmar değişikliği ile alanın yapılaşmaya açılmasının ekolojik dengeye zarar vereceğine hükmeden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kuşadası Belediyesi'nin itirazını yerinde bularak imar plan değişikliğini iptal etti.

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi 440 ada 4 parselde bulunan 23 bin 240 metrekarelik park alanının Cumhurbaşkanlığı kararı ile ticaret, turizm ve konut alanına dönüştürülmesine izin vermedi. Kuşadası sınırları içinde Maliye hazinesi adına kayıtlı iken 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Özelleştirme İdaresi'ne devredilen Kocagöl olarak bilinen alanın, imar durum değişikliği ile betonlaşması Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülen 3 yıllık hukuki mücadele sonucunda engellendi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen hukuki süreç, 2021 yılının Şubat ayında Kocagöl'ün bitişiğinde bulunan park alanının, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan imar planı değişikliği sonucunda turizm, ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi ile başladı. İmar değişikliği kararının ardından kentin ekolojik değerlerini korumak amacıyla harekete geçen Kuşadası Belediyesi, plan değişikliği askı süresince yaptığı itirazların reddedilmesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. Kuşadası Belediyesi tarafından söz konusu plan değişikliğinin iptal edilmesi amacıyla açılan davanın Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından da reddedilmesi üzerine konuyu bu kez temyize taşıyan Kuşadası Belediyesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca incelenen dosyada haklı bulundu. Karar ile Cumhurbaşkanlığı tarafından 03.02.2021 tarih ve 3496 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği reddedildi. Böylece 3 yıllık hukuki mücadele sonunda Kocagöl olarak bilinen park alanının imara açılması engellendi.