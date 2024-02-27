Kuşadası Belediyesi Kadın ve Çocuklara Destek Veriyor

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Kuşadası Belediyesi, çocukların fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yaşama geçirdiği çalışmaların yanı sıra son 5 yılda kadınları sosyal ve ekonomik anlamda desteklemek için de önemli adımlar attı.

Son 5 yılda desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimlere yönelik yeni projeler geliştiren Kuşadası Belediyesi, kadın ve çocuklar için açtığı mekanlar ve sunduğu hizmetler ile "Önce kadınlar ve çocuklar" dedi.

KADIN DANIŞAM MERKEZİ'NDEN 5 YILDA 4 BİN 946 KİŞİYE ÜCRETSİZ HİZMET

Kuşadası Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla başta aile içi şiddet olmak üzere kadın, çocuk ve gençlerin yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti sunuyor. Merkez bünyesinde istihdam edilen uzman psikologlar ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunulan hizmet kapsamında 5 yılda 4 bin 946 kişiye ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. Aile danışmanlığı hizmeti de veren Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kısa süre içerisinde Türkmen Mahallesi'nde yapımı sürmekte olan yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

ANNE-BABA ÇOCUK MERKEZİ, 1200 ÇOCUĞA EĞİTİM VERDİ

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı'ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde kente kazandırılan Anne Baba Çocuk Merkezi, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunarken, ebeveynlerin de çocuk gelişimi konusunda bilgilenmelerini sağlıyor. Kuşadası Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten diyetisyen, psikolog, psikolojik danışman ve sağlık görevlileri tarafından ebeveynler ile 3-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz eğitimlerin verildiği Anne-Baba Çocuk Merkezi bugüne kadar bin 200 çocuğa eğitim verdi. Merkez, düzenlenen çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle de çocukların ve ebeveynlerin gelişimine katkı sundu.

KUŞADASI'NIN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI HAZIR

Kuşadası Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nce (CEMR) hazırlanan ve yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı. CEMR ile kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yeri güvence altına alındı. Kuşadası Belediyesi, belgenin imzalanmasının ardından, bünyesinde kurduğu Yerel Eşitlik Birimi tarafından Kuşadası'nda yaşama geçirilecek tüm faaliyetlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini göz önünde bulundurmayı amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanmasını da sağladı. Belediye Meclisi son olarak Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı kabul ederek kentte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla önemli bir adım daha attı.

KADINLAR İÇİN YARDIM HATTI

Kadına yönelik şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan Kuşadası Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile 'Acil Yardım Hattı' iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre, şiddet ve istismara maruz kalan kadınlar, hukuki ve psikolojik destek ile danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için federasyonun acil yardım hattını arayabilecek.

ÜRETEN KADINLAR ADA KOOP ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİ

Kuşadası Belediyesi tarafından verilen destekle Ada Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlar, Emek Atölyesi'ni kurarak üretime başladı. Pandemi döneminde günde 2 bin adet maske üreterek Kuşadası'nın tüm maske ihtiyacını karşılayan Emek Atölyesi, tekstil ve gıda alanlarında üretimlerini sürdürüyor. Emek Atölyesi'nde üretilen ürünler, Kuşadası Belediyesi Halk AdaMarket adıyla satışa sunuluyor.

EL EMEĞİ FESTİVALİ İLE EV EKONOMİSİNE KATKI

Kuşadası Belediyesi tarafından kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği El Emeği Festivali de sürüyor. 'Emek sizden, destek bizden' sloganıyla Kuşadası Atatürk Meydanı ile Davutlar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Saka Parkı'nda açılan stantlarda kadınlar el emeği, göz nuru ile ürettikleri birbirinden güzel ürünlerini yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyor. Festival, her hafta sonu kurulacak stantlar ile 30 Nisan'a kadar devam edecek.