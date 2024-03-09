Kuşadası Belediyesi Kadınları Destekliyor

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 8 Mart dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda, "Kuşadası Belediyesi olarak kadınlarımıza belediyemizin her kademesinde çalışma ve yöneticilik yapma konusunda pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Kendi adıma kadın-erkek eşitliğini konuşmaya gerek duymadığımız bir ülke ve dünya diliyorum" dedi.

Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde Kuşadası Kent Konseyi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Bülent Ecevit Parkı önünde kadınlara, Kuşadası Belediyesi tarafından mor şemsiye hediye edilmesiyle başladı. Ardından liman önünde toplanan kadınlar, ellerinde tutttukları pankartlar ve attıkları sloganlarla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

Korteje, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Kuşadası Belediye Başkan Vekilliği'ni kadın meclis üyesi Funda Şenol'a bırakan Başkan Günel de eşi Duygu Günel ve ailesiyle birlikte katıldı. Kuşadası'nda yaşama geçirdiği Yerelde Kadın-Erkek Eşitlik Birimi, TKDF Acil Yardım Hattı Desteği, Kadın Danışma Merkezi, Anne Baba Çocuk Merkezi, El İşi Emeği Festivali gibi projelerle kadınlara destek olan Başkan Günel, kortej boyunca sık sık kadın hemşehrileriyle sohbet edip, talep ve isteklerini dinledi.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona eren kortejin ardından Kuşadası Kadın Platformu Sözcüleri bir basın açıklaması yaptı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadın mücadelesi açısından önemine dikkat çekilen açıklamada, kadına yönelik ayrımcılığın bir an önce son bulması gerektiği vurgulandı. Bütün kadınların emekçi olduklarının altını çizen açıklama büyük alkış topladı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol ise konuşmasında şunları kaydetti:

"GÜÇLÜ BİR TOPLUMDA YAŞAMAK İSTİYORSAK, KADINI GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

"8 Mart tüm dünya kadınlarının taleplerini birlikte daha gür haykırdıkları, kendilerini toplumda eşit birey olarak yok sayan çağ dışı zihniyetlere karşı çıktığı, kadını sömüren, aşağılayan, yok eden sistemlere karşı omuz omuza mücadele verdiği gündür. Bizler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadınların eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan gururuna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması yolunda mücadelenin simgesi olduğuna inanıyoruz. Bizler güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak, kadını güçlendirmek, haklı taleplerini bir an önce gerçekleştirmek zorundayız. Bu inançla tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum."

Başkan Günel de şöyle konuştu:

"Öncelikle yaşamın her anında emeği olan kadınlar iyi ki varsınız. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kuşadası Belediyesi olarak kadınlarımıza belediyemizin her kademesinde çalışma ve yöneticilik yapma konusunda pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Kendi adıma kadın-erkek eşitliğini konuşmaya gerek duymadığımız bir ülke ve dünya diliyorum.Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

KUTLAMALAR, EFES BANDOSU'NUN KONSERİYLE TAÇLANDI

Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları, Efes Bandosu'nun verdiği konserle taçlandı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan platformda sahne alan gurup üyeleri, söylediği birbirinden hareketli şarkılarla Kuşadalı kadınlara unutulmaz bir gece yaşattı. Müziğin ritmine kendini kaptıran kadınlar, konser boyunca dans edip, eğlendi. Konser sonundaysa grup üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kuşadası'nda konser vermekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Günel'e teşekkür etti.

Konser öncesindeyse Kuşadası Belediyesi tarafından her yaştan ilçeliyi Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarıyla ücretsiz olarak tanıştırmak için kurulan Kuşadası Halk Dansları Akademisi'nin (KUŞADANS) sergilediği zeybek ve damat halayı oyunları beğeni topladı. Arjantin Tango dans gösterisi de geceye renk kattı.