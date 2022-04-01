Kuşadası Belediyesi kedi tedavi ünitesi yapımında son aşamaya geldi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi kedi tedavi ünitesi yapımında son aşamaya geldi

01.04.2022 14:52
Kuşadası Belediyesi kedi tedavi ünitesi yapımında son aşamaya geldi

Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata geçirilen 'kedi tedavi ünitesinin' yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata geçirilen 'kedi tedavi ünitesinin' yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Dış cephe inşaatı tamamlanan 110 metrekarelik merkezin iç dekorasyonu da kısa süre içerisinde bitirilecek.

Hayvan dostu politikalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden protokolle devraldığı Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde can dostların bakım ve tedavi koşullarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kirazlı Mahallesi'nde bulunan merkezde, hayvan severlerin de katkılarıyla inşa edilen kedi tedavi ünitesinin yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Ekipler tarafından 110 metrekarelik tesisin dış cephesi ile elektrik ve su tesisatları tamamlandı. Aynı anda bakıma muhtaç ve hasta 150 kedinin tedavi edilebileceği binanın iç dekorasyon çalışmalarının da bitmek üzere olduğu öğrenildi.

Sadece kedilere özel olacak tedavi ünitesi toplam 5 bölümden oluşacak. Kediler, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler tarafından önce hastalıklarına göre sınıflandırılacak. Ardından bu özel bölümlerde bakıma alınarak tedavi edilecek. Hemen yanında mutfak ve can dostların mamalarının sağlıklı koşullarda saklanması için soğuk hava deposunun yer alacağı kedi tedavi ünitesinin duvarları kedi figürleriyle süslenerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 2021 yılında yaklaşık 2 bin 500 sahipsiz kedi ile köpeğin bakım ve tedavisi yapıldı. Yine aynı yıl 402 kedi ve köpeği sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşturan merkez, sunduğu kısırlaştırma ve tedavi hizmetiyle de önemli bir görevi yerine getiriyor. Merkezde, 3 uzman veteriner ile 5 veteriner teknisyeni görev yapıyor. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi kedi tedavi ünitesi yapımında son aşamaya geldi
Kuşadası Belediyesi kedi tedavi ünitesi yapımında son aşamaya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi kedi tedavi ünitesi yapımında son aşamaya geldi - Son Dakika


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