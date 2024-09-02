Kuşadası Belediyesi Sokak Köpeklerine Rehabilitasyon Merkezi Kuruyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Sokak Köpeklerine Rehabilitasyon Merkezi Kuruyor

Kuşadası Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle sahiplendirilinceye kadar belediyelere ait rehabilitasyon merkezlerinde kalmaları gereken sokak köpekleri için örnek bir projeye imza atıyor. Köpekler mizaç ve yeteneklerine göre kategorilere ayrılarak eğitilecek ve özel güvenlik, arama kurtarma gibi alanlarda kullanılabilecek yeteneklere sahip olanlar özel eğitime tabi tutulacak. Diğer köpeklere ise temel eğitimler verilecek.

02.09.2024 15:57
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Kuşadası Belediyesi'nden can dostlar için örnek bir karar daha

AYDIN - Sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla tüm Türkiye'de adından söz ettiren Kuşadası Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan son değişiklikle sahiplendirilinceye kadar belediyelere ait rehabilitasyon merkezlerinde kalması gereken sokak köpekleri ile ilgili örnek bir projeye daha imza attı.

Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında, Kuşadası İş Kadınları Derneği ve Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği iş birliğinde uygulanacak proje ile Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde kalmakta olan sokak köpeklerinin, mizaç ve yeteneklerine göre kategorilere ayrılarak eğitilmesi kararı alındı. Eğitimle, özel güvenlik, arama kurtarma, refakat gibi alanlarda kullanılabilecek yeteneğe sahip köpekler belirlenerek özel eğitime tabi tutulacak. Diğer köpeklere ise insanlarla bir arada yaşayabilmelerine olanak sağlayacak temel eğitimler verilecek.

Meclis toplantısında konuşan Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Demir, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için ücretsiz olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Eğitimli köpeklerin sahiplenme oranının artacağını ifade eden Turgay Demir, sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle Kuşadası Belediyesi'ne ve projenin iş birlikçilerinden Kuşadası İş Kadınları Derneği'ne teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel ise sokak hayvanlarını korumak amacıyla ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek kısa süre içerisinde Davutlar'da yeni bir kısırlaştırma merkezi kuracaklarını ve daha geniş kapasiteye sahip bir rehabilitasyon merkezi için devletten yer tahsisi talebinde bulunduklarını söyledi. Kuşadası İş Kadınları Derneği ile Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği'ne teşekkür eden Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımızın yanında olacağız. Ancak onları korumak hepimizin sorumluluğunda. Sokak hayvanları ile ilgili yürüteceğimiz çalışmalara katkı koymak isteyen tüm kişi ve kurumlara kapımız sonuna kadar açık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Sokak Köpeklerine Rehabilitasyon Merkezi Kuruyor - Son Dakika

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