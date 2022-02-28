Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşuyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşuyor

28.02.2022 17:31
Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte eski Tariş arazisi üzerinde yapımı kısa süre sonra tamamlanacak olan yeni hizmet kompleksinde incelemelerde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte eski Tariş arazisi üzerinde yapımı kısa süre sonra tamamlanacak olan yeni hizmet kompleksinde incelemelerde bulundu. Proje ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Çerçioğlu, "Aydın ve Kuşadası'na halkımız için yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kuşadası'nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında kamulaştırılan ve yapılan halk oylaması sonrasında sosyal donatı alanı olmasına karar verilen 10 dönümlük Tariş arazisindeki çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Tariş arazisindeki çalışmaları yerinde inceledi. Proje ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Özlem Çerçioğlu ile Başkan Ömer Günel'e Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da eşlik etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde Kuşadası için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Sayın Özlem Başkanıma kentimize böylesine önemli bir projeyi kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Kısa süre sonra Kuşadası Belediyesi olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bize tahsis edilen yeni hizmet binamıza taşınacağız. Bu sayede Kuşadası halkı ve misafirlerimiz yine şehir merkezindeki bir noktadan belediye hizmetlerinden faydalanabilecekler" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Eğer 10 dönümlük bu alanı kamulaştırmasaydık üzerine otel yapacaklardı. Ama şimdi bu alanda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ortaklaşa kullanacağı yeni bir hizmet binamız olacak. Halkımızdan topladığımız vergileri yine halkımızın kullanabileceği yatırımlara dönüştürüyoruz. Bünyesinde otopark ve kültür merkezi ile meydan da barındıran projemizin Aydın ve Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum. Artık miting, kutlama ve birçok etkinliğimizi burada gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşuyor
Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşuyor
Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasına kavuşuyor - Son Dakika


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