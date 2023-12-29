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Kuşadası Belediyesi Yılbaşı Öncesi İşletmeleri Denetledi

Kuşadası Belediyesi, yılbaşı öncesinde kentteki gıda ürünleri satışı yapan işletmeler ve restoranlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi tarafından işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Kuşadası Belediyesi Yılbaşı Öncesi İşletmeleri Denetledi
29.12.2023 - 16:39,
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Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesinde kentteki gıda ürünleri satışı yapan işletmeler ve restoranlara yönelik düzenlediği denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi tarafından işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi, yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla gıda ürünleri satışı yapan işletmeler ve restoranlara yönelik geniş çaplı denetimler düzenledi. Zabıta Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, işletmeler ve restoranların imalathane ile mutfak bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığına bakıldı. Ayrıca dolaplarda bulunan hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile şarküteri ürünlerinin paketlenme şekilleri kontrol edildi. Çalışanların temizlik kurallarına uygunluğuna da bakan ekipler, işletmelerin ruhsatlarını da inceledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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