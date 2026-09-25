Kuşadası Belediyesi zincir marketlerde denetim yaptı, uygunsuz gıdalara el koydu

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki zincir marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim yaptı. Denetimde, marketlerin ruhsatları, şarküteri bölümleri, hijyen şartları, soğuk hava depoları, gıdaların nasıl muhafaza edildiği ve çalışanların temizlik kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı. Uygun şartlarda saklanmadığı belirlenen gıda ürünlerine imha edilmesi için el konuldu. Yetkililer, denetimlerin artarak süreceğini belirtti.