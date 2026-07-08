Kuşadası Belediyesi görevi başında hayatını kaybeden çalışanlarını unutmadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2013 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı, 13'üncü ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın için önce mevlit okutuldu, dualar edildi. Görevi başında haytanı kaybeden çalışanlar için İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı önünde lokma döküldü. Anma etkinliğine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın katıldı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Görevleri başında hayatlarını kaybeden Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın'ı aramızdan ayrılışlarının 13. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Aziz hatıraları daima yüreğimizde yaşayacak" diye konuştu. - AYDIN