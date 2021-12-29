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Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attı - Son Dakika

Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attı

29.12.2021 13:50
Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, 2021 yılında 143'ü yabancı uyruklu olmak üzere 905 çift dünya evine girdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, 2021 yılında 143'ü yabancı uyruklu olmak üzere 905 çift dünya evine girdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çiçeği burnunda çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme Memurluğu, 2021 yılı içerisinde 143'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 905 çiftin nikahını kıydı. Kuşadası'na Almanya, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Tunus, İrlanda, Rusya, Belçika, Türkmenistan, Avusturya, İngiltere, Suriye, İran, Kırgızistan Romanya, Portekiz, Yunanistan, Endonezya ve Çin'den 95 yabancı gelin geldi. 5 yabancı damat da Kuşadası'nda mutluluğa adım attı.

Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu'nda kıyılan nikahlarda İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kovid-19 tedbirlerine 2021 yılında da harfiyen uyuldu. Damat, gelin ve şahitler nikah masasına maske ile oturdu. Nikah törenleri, az sayıda kişinin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı. Düğün salonu ve misafirlerin oturduğu koltuklar her nikahtan sonra Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Geçtiğimiz yıl da korona virüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirdik. Nikahların kıyıldığı Belediye Düğün Salonumuzu düzenli olarak dezenfekte ederek hastalığa karşı her türlü önlemi aldık. 2022 yılında daha renkli nikahların kıyılmasını temenni ederek evlenen tüm çiftlerimizi kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attı
Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attı

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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Türkiye, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attı - Son Dakika
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