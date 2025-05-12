Kuşadası\'nda Jandarma Tanıtımı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde minik öğrencilere jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Çevre Timi (HAYDİ), Köpek Unsurları ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Kuşadası TOBB Anaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ve öğretmenlere Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi.

Faaliyet sonunda öğrencilere Türk bayrağı ve balon hediye edildi. - AYDIN