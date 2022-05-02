Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı

02.05.2022 00:57
Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı

Ramazan Bayramı arifesinde Kuşadası'nda mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

Ramazan Bayramı arifesinde Kuşadası'nda mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarından rahmete kavuşanlara dua ettiğini ifade eden Alican Uluçay, 3 ay önce babamı kaybettim "Onlara Fatiha ve Yasin okuyoruz. Mekanları cennet olsun' dedi. - AYDIN

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Ramazan Bayramı, Kuşadası, Arife, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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