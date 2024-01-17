Kuşadası\'nda Motorlu Bisiklet Sürücülerine Eğitim Düzenlendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuşadası ilçesinde motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik uygulamalı eğitim düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kirazlı Mahallesi'nde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik 'Kaskımla Güvendeyim Projesi' kapsamında; bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verildi. Faaliyette 68 sürücüye trafik eğitimi verilerek ilgili konularda broşür dağıtıldı. - AYDIN