Kuşadası'nda '24 Kasım Öğretmenler Günü' düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programla devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmenlik' unvanını kabul edişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da kutlandı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hanifi Çelik, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Çelik'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti. Buradaki programa da Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hanifi Çelik ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Programda emekli olan öğretmenlere, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hanifi Çelik tarafından şeref belgeleri takdim edildi. Kutlama programında, Aydın İl Maarif Öğretmen Korosu'nun seslendirdiği şarkılar ile Nermin-Metin Akar Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği gösteriler beğeni topladı. Kuşadası Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler için lokma hayrında bulundu.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hanifi Çelik, "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil, bir çocuğun hayallerine dokunmak, yeteneklerini keşfederek rehberlik etmek ve geleceğine ışık tutmaktır. Bir öğretmenin öğrencisine kazandırdığı bilgi, aşıladığı değer ve verdiği güven, yalnızca o öğrencinin değil, toplumun da geleceğini şekillendirir. Bu nedenle öğretmenlik, etkisi nesiller boyunca devam eden büyük bir sorumluluk ve gönül bağı gerektiren kutsal bir meslektir. Değerli öğretmenlerim, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözü, bizlere yüklenen sorumluluğun en anlamlı ifadesidir" dedi.