Kuşadası\'nda Sahil Güvenlik Botu\'na Yoğun İlgi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ziyarete açılan Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı TCSG-909 Sahil Güvenlik Botu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Sabahın ilk saatlerinde kapılarını açan Sahil Güvenlik Botu'nu akşam 18.00'e kadar çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Kuşadası - Marina Sahil Güvenlik İskelesi'ne demirleyen arama kurtarma gemisini gezen vatandaşlar hem gemide yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bağlı TCSG 909 arama kurtarma gemimizi halkımız ziyaret etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN