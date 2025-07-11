Kuşadası'nda Su Ürünleri Denetimi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Su Ürünleri Denetimi

Kuşadası\'nda Su Ürünleri Denetimi
11.07.2025 09:57
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Kuşadası'nda av yasağı denetimleri yapıldı, mevzuata aykırı durumlara el konuldu.

Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nın koordinasyonunda, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Kuşadası, Söke ve Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol görevlileri tarafından bölgede geniş kapsamlı bir çapraz denetim gerçekleştirildi.

Özellikle av yasağı dönemlerine dikkat edilmesi, av araç-gereçlerinin mevzuata uygunluğu ve avlanan su ürünlerinin boy ve tür kriterlerine göre kontrol edilmesi yönünde detaylı incelemeler yapıldı. Denetimlerde hem kıyıdaki balık satış noktalarında hem de denize açılan balıkçı teknelerinde belgeler kontrol edildi. Ruhsatnameler, nakil belgeleri, avlanılan türlerin boy kriterleri ve av malzemelerinin uygunluğu titizlikle incelendi. Özellikle koruma altındaki türlerin avlanmasına ve yasa dışı boyda ürünlerin satışa sunulmasına karşı sıfır tolerans ilkesi uygulandı. Bazı teknelerde mevzuata aykırı durumlara rastlanırken, usule uygun olmayan av araçlarına ve belgesiz su ürünlerine el konuldu. Uygunsuzluk tespit edilen işletme ve kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulandı. Av yasakları, korunması gereken türler, sürdürülebilir balıkçılığın önemi ve mevzuata uygunluk konularında uyarılar yapıldı. Böylelikle hem denetim hem de bilinçlendirme süreci eş zamanlı yürütüldü. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak devam edeceğini ve doğal kaynakların korunması konusunda taviz verilmeyeceğini ifade etti. Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı da yasa dışı avcılık ve kaçak su ürünleri ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Su Ürünleri Denetimi - Son Dakika

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