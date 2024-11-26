Kuşadası'nda trafik ve eğitim parkı ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika
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Kuşadası'nda trafik ve eğitim parkı ilk misafirlerini ağırladı

Kuşadası'nda trafik ve eğitim parkı ilk misafirlerini ağırladı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından çocukların trafik eğitimi alması amacıyla kente kazandırılan Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nın ilk misafirleri Reşat Nuri Güntekin İlkokulu öğrencileri oldu.

26.11.2024 16:40
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Kuşadası'nda trafik ve eğitim parkı ilk misafirlerini ağırladı

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından çocukların trafik eğitimi alması amacıyla kente kazandırılan Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nın ilk misafirleri Reşat Nuri Güntekin İlkokulu öğrencileri oldu. Öğretmenleriyle birlikte parka gelen minikler, polis ekiplerinden uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrenirken eğlenceli vakit geçirme fırsatı da buldu.

Yaşama geçirdiği temalı parklar ile kente değer ve estetik katan Kuşadası Belediyesi, geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerinin yetişmesini sağlamak amacıyla bir süre önce Yavansu Mahallesi'nde çocuklar için Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nı kullanıma açtı. Yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik alana kurulu olan parkta ilk eğitim alan Reşat Nuri Güntekin İlkokulu öğrencileri oldu. Eğitim araçlarına binen öğrencilere, trafik polisleri tarafından trafik ortamı, kuralları, kültürü ve kazaların en aza indirilmesi ile ilgili bilgiler verildi. Yaya geçidini nasıl kullanacakları gösterilen öğrencilere ayrıca trafik ışıkları ve trafik tabelalarının anlamları da öğretildi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Başkan Ömer Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demireli ve kent protokolü üyeleri de Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nı gelerek öğrencileri ziyaret etti. Kaymakam İbrahim Keklik ve Başkan Ömer Günel daha sonra öğrencilerle birlikte uygulamalı eğitime de katıldı.

"Kuşadası'nda çocuklarımız çok mutlu"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; "Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nda bugün ilk eğitimimiz verildi. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bu eğitimleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İkinci sınıftan itibaren tüm çocuklarımız parkımıza gelip, Kuşadası Belediyesi'ne ait olan trafik eğitim araçlarını kullanarak eğitim alabilecekler. Temelden başlaması gereken eğitimde trafik kurallarının öğrenilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü trafik kazalarındaki kayıpları en aza indirgemenin yolu bundan geçiyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu nedenle onları en iyi şekilde donatmak zorundayız. Çocuklarımıza yaşamın her alanında destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nda ailelerin de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilmeleri için bank, kameriye, bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunuyor. Park, çocuklara trafik eğitiminin verilmesinin yanı sıra Kuşadalıların yeşil alan ile sosyal yaşam alanı ihtiyacını da karşılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda trafik ve eğitim parkı ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika

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