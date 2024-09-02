Kuşadası'nda Yangında Yaralanan 5 Yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yangında Yaralanan 5 Yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu Hayatını Kaybetti

Kuşadası\'nda Yangında Yaralanan 5 Yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 21 Ağustos'ta meydana gelen yangında yaralanan 5 yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu, 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Minik Hamit'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Güzelçamlı Mahallesi'nde defnedilecek.

02.09.2024 16:29
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yaklaşık 2 hafta önce bir evde çıkan yangında yaralanarak ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hamit Mirza Gümüşsu (5) hayatını kaybetti. Minik Hamit'in cenazesi yarın öğlen Güzelçamlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan bir evde geçen 21 Ağustos'ta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, evde bulunan 5 yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu ile 6 yaşındaki kardeşi T.G yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocukları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu daha ağır olan Hamit ise ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren minik Hamit, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hamit'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak namazdan sonra Güzelçamlı Mahallesi'nde toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Yangında Yaralanan 5 Yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Yangında Yaralanan 5 Yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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