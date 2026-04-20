Kuşadası Caferli Mahallesi yeni muhtarlık binasına kavuştu
Kuşadası Caferli Mahallesi yeni muhtarlık binasına kavuştu

20.04.2026 16:04  Güncelleme: 16:05
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Caferli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni muhtarlık binası açılış töreni ile hizmete girdi. Törene katılan yerel yönetim temsilcileri ve mahalle sakinleri, modern hizmet alanının mahalleye katkı sağlayacağını belirtti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Caferli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni muhtarlık binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Caferli Mahallesi 5412 Sokak üzerinde yapımı tamamlanan yeni muhtarlık binası, düzenlenen açılışla hizmete girdi. Muhtarlık binasının açılışına yerel yönetim temsilcileri ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, açılış kurdelesi kesildikten sonra Başkan Ömer Günel'in selamlarını Caferli Mahalle sakinlerine ileterek "Caferli Mahallemizin Muhtarlığının açılışını yaparken onurlu ve gururluyuz, Ömer Başkan'ın başlattığı bu projeyi kısa zamanda mahallemize kazandırdık. Ömer Başkanımıza teşekkürü borç bilirim. Yeni binada hizmetlerimiz daha verimli, modern ve rahat olacak. Yakın zamanda Kirazlı Muhtarlığımızı da yenileyeceğiz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Caferli Mahalle Muhtarı İsmail Arı, yeni hizmet binasının mahalle halkı için taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Ömer Günel'in mahallelerine verdiği sözü tuttuğunu ifade eden Muhtar Arı; "Ömer Başkan Caferli'ye güzel bir muhtarlık binası yakışıyor, yapacağız demişti. O da burada olsun çok isterdik. Buradan kendisine teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. Caferli Mahallesi 5412 Sokak üzerinde faaliyete geçen yeni muhtarlık binası, vatandaşların resmi işlemlerini daha modern bir ortamda yapabilmesine imkan tanıyacak.

Açılış törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuşadası Merkez Karakol Komutanı Teğmen İbrahim Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Ayşegül Dağlı ve Seyfi Seyhan Suvari katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Kuşadası, Aydın, Yerel, Son Dakika

