Kuşadası Sokak Festivali'nde Salyangoz Düellosu: Kazanan Dostluk - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Sokak Festivali'nde Salyangoz Düellosu: Kazanan Dostluk

Geniş Video İzle

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, Türk ve Fransız şeflerin hazırladığı salyangoz yemeklerinin karşılaştığı ilginç bir düelloya ev sahipliği yaptı. Katılımcılar her iki lezzeti de çok beğenince kazanan dostluk olarak ilan edildi.

13.10.2024 19:40  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Sokak Festivali'nde 'salyangoz düellosu'nun kazananı dostluk oldu

AYDIN - Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ilginç bir düelloya sahne oldu. Festival kapsamında Türk usulü pişirme yöntemi ile hazırlanan salyangoz ile Fransız usulü salyangozun karşı karşıya geldiği bir Salyangoz Düellosu gerçekleşti. Türk ve Fransız şefler tarafından hazırlanan salyangoz yemeklerinin tadına bakan festival katılımcıları seçim yapmakta zorlanınca kazanan dostluk oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu'nun katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali ile bu yıl üçüncü kez "Hayat Sokakta" diyen Türkiye'nin turizm başkentlerinden Kuşadası, 'Salyangoz Düellosu'na ev sahipliği yaptı. Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen düello, Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres arasında gerçekleşti. Soğan, sarımsak, biber ve domates kullanılarak tencerede zeytinyağı ile yahni şeklinde pişirilen Türk usulü "galyangoz" ile bol sarımsak ve maydanozlu sosla tereyağlı olarak fırında pişirilen Fransız usulü "escargot"un yarıştığı düellonun sonucunu Kervansaray'ı dolduran katılımcılar belirledi. Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres tarafından hazırlanarak bizzat servis edilen Türk ve Fransız usulü salyangozların tadına bakan festival katılımcıları karar vermekte zorlandı. Galyangoz ile escargortun birbirinden lezzetli olduğunu ifade eden katılımcılar hem Türk hem de Fransız şefi galip ilan etti. Böylece kazanan dostluk ve lezzet oldu.

Düellonun moderatörü Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin ise salyangozun bol protein içeren bir besin olduğunu belirterek "Bitkilerin filiz yaprakları ile beslenen salyangoz Girit ve Akdeniz mutfağının sevilen bir lezzetidir. Kuşadası'nda da çok sayıda Giritli yaşadığı için salyangoz yahnisi doğal olarak kent kültürümüzün de bir parçasıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Kuşadası, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Sokak Festivali'nde Salyangoz Düellosu: Kazanan Dostluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
19:30 DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var
18:47 Başakşehir’de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
12:59 Müge Anlı’dan gündeme oturan Kızılcık Şerbeti göndermesi Müge Anlı'dan gündeme oturan Kızılcık Şerbeti göndermesi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:31 Arka Sokaklar’da yürek dağlayan Narin Güran sahnesi Arka Sokaklar'da yürek dağlayan Narin Güran sahnesi
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:26 Hileli satış yapan firmalara dikkat: Bu markalardan uzak durun Hileli satış yapan firmalara dikkat: Bu markalardan uzak durun!
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
11:49 Küresel piyasalar ECB’nin, iç piyasa ise Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı Küresel piyasalar ECB'nin, iç piyasa ise Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
11:49 Obruk manzaralı otel turistlerin gözdesi haline geldi Obruk manzaralı otel turistlerin gözdesi haline geldi
11:46 Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü Ünlü oyuncu İstemi Betil ile Rus Büyükelçi arasındaki benzerlik hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 20:07:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Sokak Festivali'nde Salyangoz Düellosu: Kazanan Dostluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.