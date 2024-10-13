Kuşadası Sokak Festivali'nde Salyangoz Düellosu: Kazanan Dostluk

Yerel

\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

Kuşadası Sokak Festivali'nde 'salyangoz düellosu'nun kazananı dostluk oldu

AYDIN - Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ilginç bir düelloya sahne oldu. Festival kapsamında Türk usulü pişirme yöntemi ile hazırlanan salyangoz ile Fransız usulü salyangozun karşı karşıya geldiği bir Salyangoz Düellosu gerçekleşti. Türk ve Fransız şefler tarafından hazırlanan salyangoz yemeklerinin tadına bakan festival katılımcıları seçim yapmakta zorlanınca kazanan dostluk oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu'nun katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali ile bu yıl üçüncü kez "Hayat Sokakta" diyen Türkiye'nin turizm başkentlerinden Kuşadası, 'Salyangoz Düellosu'na ev sahipliği yaptı. Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen düello, Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres arasında gerçekleşti. Soğan, sarımsak, biber ve domates kullanılarak tencerede zeytinyağı ile yahni şeklinde pişirilen Türk usulü "galyangoz" ile bol sarımsak ve maydanozlu sosla tereyağlı olarak fırında pişirilen Fransız usulü "escargot"un yarıştığı düellonun sonucunu Kervansaray'ı dolduran katılımcılar belirledi. Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres tarafından hazırlanarak bizzat servis edilen Türk ve Fransız usulü salyangozların tadına bakan festival katılımcıları karar vermekte zorlandı. Galyangoz ile escargortun birbirinden lezzetli olduğunu ifade eden katılımcılar hem Türk hem de Fransız şefi galip ilan etti. Böylece kazanan dostluk ve lezzet oldu.

Düellonun moderatörü Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin ise salyangozun bol protein içeren bir besin olduğunu belirterek "Bitkilerin filiz yaprakları ile beslenen salyangoz Girit ve Akdeniz mutfağının sevilen bir lezzetidir. Kuşadası'nda da çok sayıda Giritli yaşadığı için salyangoz yahnisi doğal olarak kent kültürümüzün de bir parçasıdır" dedi.