Kusursuz Kafe Projesi Zonguldak\'a Örnek Olacak

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Düzce Belediyesi çatısı altında kurulan Kusursuz Kafe Zonguldak heyetini ağırladı. Beyazay Derneği Zonguldak Şubesi yetkilileri engellilerin istihdam edildiği projeyi Zonguldak'ta hayata geçirmek için Düzce'yi örnek alacak.

Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan ve engelli bireylerin hem ekonomik hem sosyal olarak desteklendikleri Kusursuz Kafe'nin çalışma sistemi Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Projenin işleyiş bakımından dikkat çekmesi ile Beyaz Ay Derneği Zonguldak Şubesi, Zonguldak Belediyesi'nin desteği ile benzer bir projeyi kentte uygulayacak. Düzce'ye gelen Beyaz Ay Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Dr. Bünyamin Altundal ve Zonguldak Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Abdullah Bekir, beraberinde Beyaz Ay Derneği Genel Merkez Yönetici Nurullah Çelebi, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İş-Kur İl Müdürü Ferhat Acar, Düzce Belediyesi bünyesindeki Kusursuz Kafe'de kahvaltı yaparak buradaki servis hizmetleri, engelli bireylerin çalışma şartları, istihdam edilmelerindeki dikkat edilecek hususlar konusunda bilgiler aldı. Heyet aynı zamanda İş-Kur İl Müdürü Ferhat Acar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan da engellilere yönelik devlet desteklerine ilişkin detayları öğrendi. Engellilerin istihdam edilmesi ile sosyal yaşama entegre edilmesi konusunda önemli bir ihtiyacı karşılayan Kusursuz Kafe Projesi'nin Zonguldak'ta hayata geçirilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran heyet, çalışmanın en kısa zamanda yapılacağını belirtti. - DÜZCE