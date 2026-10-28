Kütahya Aile Derneği üyeleri, kentin tarihi camilerini gezerek kültürel mirası tanıdı

Kütahya Aile Derneği üyeleri, kentin tarihi camilerini gezerek kültürel mirası tanıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Aile Derneği üyeleri, kentin tarihi dokusunu ve kültürel mirasını tanımak için cami, türbe ve tarihi mekanları ziyaret etti. Geziyle üyeler kentin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu, ziyaretin tarihi ve manevi değerlerin tanınmasına katkı sağlaması amaçlandı.
Kütahya Aile Derneği üyeleri, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımak amacıyla cami, türbe ve tarihi mekanları ziyaret etti.
Kütahya Aile Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilen gezi kapsamında tarihi Takvacılar Camii, Lala Hüseyin Paşa Camii, Kadılar Camii, Ahi Evran Camii, İshak Fakih Camii ve Aşağı Hisar Camii ziyaret edildi. Şehrin köklü geçmişine ve manevi değerlerine ev sahipliği yapan tarihi mekanları gezen dernek üyeleri, Kütahya'nın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretin, kentin tarihi ve manevi değerlerinin tanınmasına katkı sağlaması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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