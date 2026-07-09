Başkan Kahveci ve Müdür Sayar, Kütahya için ortak çalışmaları değerlendirdi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik ziyaretleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Kütahya'nın gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmalar, kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha da ileriye taşınmasına yönelik fikir alışverişi yapıldı. Taraflar, kamu kurumlarının uyum içerisinde çalışmasının hizmet kalitesini artıracağı ve vatandaş memnuniyetine önemli katkılar sağlayacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmede ayrıca, güçlü iletişim ve istişare kültürünün kamu yönetiminde önemli bir yere sahip olduğu vurgulanırken, kurumlar arasında kurulacak sağlıklı koordinasyonun hem hizmet süreçlerini hızlandıracağı hem de şehir genelinde yürütülen projelerin daha verimli şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ziyaret sonunda SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya'nın ortak değerleri ve geleceği için tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmayı önemsediklerini belirtti. Kahveci, ortak akıl ve koordinasyon anlayışıyla hareket ederek vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi. - KÜTAHYA