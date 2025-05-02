Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Seydi Ahmet Akdemir'i, geçirdiği iş kazasının ardından evinde ziyaret etti.
Kazayı üzüntüyle karşıladığını ifade eden Başkan Kahveci, Akdemir'e geçmiş olsun dileklerini iletip moral verdi. Ziyaret sırasında Akdemir'in sağlık durumu hakkında bilgi alındı ve en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevine dönmesi temenni edildi.
Kütahya Belediyesi, çalışanlarının güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarına verdiği önemi sürdüreceğini vurguladı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İş Kazası Geçiren Çalışanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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