Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İş Kazası Geçiren Çalışanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İş Kazası Geçiren Çalışanını Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İş Kazası Geçiren Çalışanını Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, iş kazası geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Seydi Ahmet Akdemir'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi.

02.05.2025 10:58  Güncelleme: 11:00
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Seydi Ahmet Akdemir'i, geçirdiği iş kazasının ardından evinde ziyaret etti.

Kazayı üzüntüyle karşıladığını ifade eden Başkan Kahveci, Akdemir'e geçmiş olsun dileklerini iletip moral verdi. Ziyaret sırasında Akdemir'in sağlık durumu hakkında bilgi alındı ve en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevine dönmesi temenni edildi.

Kütahya Belediyesi, çalışanlarının güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarına verdiği önemi sürdüreceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İş Kazası Geçiren Çalışanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, İş Kazası Geçiren Çalışanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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