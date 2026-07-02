Kütahya Belediye Başkanı Kahveci\'den mısır büfeleriyle ilgili açıklama

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mısır satış büfeleriyle ilgili son günlerde kamuoyunda yaşanan tartışmalarıyla ilgili açıklamasında, belediye tarafından yürütülen işlemlerin hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Başkan Kahveci, Cumhuriyet Caddesi (Sevgi yolu) üzerinde faaliyet gösteren mısır satış büfelerinin farklı hukuki statülerde bulunduğunu belirterek, bir bölümünün belediye tarafından ihale usulüyle kiraya verildiğini, diğer bölümünün ise 10 Temmuz 2007 tarihli ve 1894 sayılı Belediye Encümeni Kararı doğrultusunda yalnızca işgaliye harcı ödeyerek faaliyet göstermeye başladığını hatırlattı. İlerleyen yıllarda bu satış noktaları için büfelerin oluşturulduğunu ve kullanım hakkının işletmecilere verildiğini ifade eden Kahveci, aynı cadde üzerinde benzer faaliyet gösteren işletmelerin farklı hukuki statülerde bulunmasının uygulamada eşitsizlik oluşturduğunu söyledi.

"Yalnızca işgaliye bedeli ödeyerek faaliyet gösteren bazı büfe işletmecileri alanı tahliye etmedi"

Bu farklılığın giderilmesi amacıyla harekete geçtiklerini belirten Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ihale usulüyle kiralanan büfelerin sözleşmelerinin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sona erdiğini ve bu işletmelerin tahliye sürecinin herhangi bir sorun yaşanmadan başlatıldığını, yalnızca işgaliye bedeli ödeyerek faaliyet gösteren bazı büfe işletmecilerinin alanı tahliye etmediğini dile getirdi. Cumhuriyet Caddesi için kapsamlı bir çevre düzenleme ve kent estetiği projesi hazırlandığını açıklayan Kahveci, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında caddenin daha modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Bu projelerin hayata geçirilebilmesi için mevcut kullanım durumunun yeniden değerlendirilmesi ve gerekli idari işlemlerin başlatılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

"Konunun çözümü için birçok kez görüşme yapıldı"

Başkan Kahveci, belediyenin büfe sahipleriyle uzun süredir diyalog içerisinde olduğunu da belirterek, Şubat 2026'dan bu yana konunun çözümü için birçok kez görüşmeler yapıldığını, işletmecilere süreç hakkında ayrıntılı bilgi verildiğini ve mağduriyet yaşanmaması adına çeşitli alternatif çözümler sunulduğunu açıkladı. Ancak geçen süre içerisinde uzlaşma sağlanamadığını ve belediyenin iyi niyetli girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirtti. Uzlaşı yollarının tükenmesi ve ihale süresi dolan büfelerin de tahliye sürecine girmesi üzerine Kütahya Belediye Encümeni'nin 9 Haziran 2026 tarihli ve 959 sayılı kararıyla, 2007 yılında verilen kullanım izninin kaldırıldığını aktaran Kahveci, söz konusu büfelerin işgal durumunun sonlandırılmasına karar verildiğini bildirdi. Alınan kararın ilgili işletmecilere yasal süreler içerisinde tebliğ edildiğini de sözlerine ekledi.

Başkan Kahveci açıklamasında, belediyenin yürüttüğü tüm işlemlerin kamu yararını gözetmek, şehir estetiğini sağlamak, hukuki eşitlik ilkesini tesis etmek ve planlanan kentsel düzenleme çalışmalarını hayata geçirmek amacıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Kütahya'nın daha düzenli, daha adil ve daha estetik bir kent kimliğine kavuşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Kahveci, süreç boyunca anlayış gösteren ve belediyeye destek veren vatandaşlara teşekkür etti. - KÜTAHYA