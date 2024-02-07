Kütahya Belediyesi Deprem Anma ve Seminer Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Belediyesi Deprem Anma ve Seminer Programı Düzenledi

Kütahya Belediyesi Deprem Anma ve Seminer Programı Düzenledi

Kütahya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası Birliği iş birliğiyle düzenlenen '6 Şubat Depremi Anma ve Seminer' programında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'nın daha dirençli bir şehir olması için çalıştıklarını belirtti.

07.02.2024 11:53  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası Birliği iş birliğiyle düzenlenen "6 Şubat Depremi Anma ve Seminer" programında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Daha dirençli bir Kütahya için canla başla çalışıyoruz" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin birinci yıl dönümünde Kütahya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğümüz ve Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası Birliği "6 Şubat Depremi Anma ve Seminer" programı düzenledi.

Başkan Alim Işık, "Belediyemizin, Valiliğimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıflarımızın merkezlerinde belirlediği alanlarda Kütahya seferber oldu ama giden canları hiçbirimiz geri getiremedik. Yöneticiler ve mühendisler olarak bize düşen en azından bundan sonra kaybedilecek canları mümkünse sıfıra indirmektir. Mühendislik biliminin şakası yok. Koruyalım, arsa sahibini mağdur etmeyelim, iki metre fazla balkon çıksın, daha zengin olsun, bunlar bu dünyada artık konuşulmayacak şeyler. Biz Kütahya'da odalarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte geleceğe daha dirençli bir Kütahya oluşturmak için canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yarım kalan konutları tamamlayıp hak sahiplerine dağıttık. 1453 Konutları projesini yaklaşık yüzde 90'lar seviyesinde teslim almıştık. 6 ay içerisinde hızla bitirerek 1 yıl içerisinde hak sahiplerinin yerleştirilmesini dolayısıyla 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen 12 mahallemizin ilk etapta dönüştürülmesine karar verilen dört mahallemizdeki Vefa, Küçük Vefa, Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerimizdeki hak sahiplerine öncelik verdik. Orada bine yakın konutu hak sahiplerine geri kalanını da TOKİ aracılığıyla Kütahya'daki hemşehrilerimize verdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Deprem, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi Deprem Anma ve Seminer Programı Düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Belediyesi Deprem Anma ve Seminer Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement