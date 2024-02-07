Kütahya Belediyesi Deprem Anma ve Seminer Programı Düzenledi

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Kütahya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası Birliği iş birliğiyle düzenlenen "6 Şubat Depremi Anma ve Seminer" programında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Daha dirençli bir Kütahya için canla başla çalışıyoruz" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin birinci yıl dönümünde Kütahya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğümüz ve Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası Birliği "6 Şubat Depremi Anma ve Seminer" programı düzenledi.

Başkan Alim Işık, "Belediyemizin, Valiliğimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıflarımızın merkezlerinde belirlediği alanlarda Kütahya seferber oldu ama giden canları hiçbirimiz geri getiremedik. Yöneticiler ve mühendisler olarak bize düşen en azından bundan sonra kaybedilecek canları mümkünse sıfıra indirmektir. Mühendislik biliminin şakası yok. Koruyalım, arsa sahibini mağdur etmeyelim, iki metre fazla balkon çıksın, daha zengin olsun, bunlar bu dünyada artık konuşulmayacak şeyler. Biz Kütahya'da odalarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte geleceğe daha dirençli bir Kütahya oluşturmak için canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yarım kalan konutları tamamlayıp hak sahiplerine dağıttık. 1453 Konutları projesini yaklaşık yüzde 90'lar seviyesinde teslim almıştık. 6 ay içerisinde hızla bitirerek 1 yıl içerisinde hak sahiplerinin yerleştirilmesini dolayısıyla 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen 12 mahallemizin ilk etapta dönüştürülmesine karar verilen dört mahallemizdeki Vefa, Küçük Vefa, Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerimizdeki hak sahiplerine öncelik verdik. Orada bine yakın konutu hak sahiplerine geri kalanını da TOKİ aracılığıyla Kütahya'daki hemşehrilerimize verdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA