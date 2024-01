Kütahya Belediyesi Emeklilere Destek Projesi Açıkladı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kentte yaşayan ve şartları sağlayan emeklilere 3 ana başlıktan oluşan destek projesini açıkladı.

Sosyal belediyecilik alanında birçok belediyeye örnek olan "Dayanışma, Kardeşlik ve Bereket Kart" uygulaması, Emekli Destek Kart ile birleştirilerek bu Ramazan ayında kapsamı genişletildi. Kütahya'da ikamet eden ve hane geliri kişi başı asgari ücretin 3'te 1'ini yani bugünkü rakamlarla 5 bin 667 Türk Lirasını geçmeyen ve üzerine kayıtlı en fazla 1 hane ve 1 otomobili olan emekli vatandaşları da bu Ramazan ayında Kütahya Belediyenin desteğinden yararlanabilecekler. Ayrıca, destek projesi kapsamında şartları sağlayan emekliler, Hilal Su Projesi ile su ve atık su ücretlerinden yüzde 50 indirimli yararlanacaklar. Son olarak da şehirde ikamet eden tüm emeklilerimize, Belediyesi Sosyal Tesislerinde ve Ilıca hamamlarındaki tüm hizmetlerde yüzde 25 indirim uygulanacak. Başvurular, 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle https://www.kutahya.bel.tr/ adresinden ve Kütahya Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki danışma biriminden alınacak.

Ramazanda da yararlanabilecekler

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bilindiği gibi dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilerin, emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili meclis karar aldı, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bu karardan sonra yerel idare olarak Kütahya Belediyemizin Kütahya'mızda ikamet eden, ikamet adresi şehrimizde olan emeklilerimizle ilgili bir iyileştirme projesini, Emekli Destek Projesini sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Bu çerçevede birinci olarak; Emekli Destek Kartı talepleri toplanıp Ramazan ayı ve kış mevsimi nedeniyle güncel ihtiyaçların karşılanması, yakıt ve benzeri her türlü harcamada kullanılabilmesi için Bereket Kart Projemize eşdeğer şekliyle (hane geliri kişi başı 5 bin 667 liradan az, yalnızca bir ev ve bir otomobili olan emekliler) her karta bin 500 liralık nakit yüklenip emeklilerimize verilerek; onların zor dönemde yanlarında olmayı hedefledik. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Su ve atık su ücretlerinden yüzde 50 indirim

Hane geliri kişi başı asgari ücretin 3'te 1'ini yani bugünkü rakamlarla 5 bin 667 Türk Lirasını geçmeyen ve üzerine kayıtlı en fazla 1 hane ve 1 otomobili olanlar için su ve atık su ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulaması yapılacağını ifade eden Başkan Işık, "İkinci olarak; Hilal Su Desteği Projemiz kapsamında su ve atık su ücretlerinde Kütahya Belediyemizin 2024 Yılı Gelir Tarifesinde onaylanmış olan ve bu kapsamda hane geliri kişi başı asgari ücretin 3'te 1'ini yani bugünkü rakamlarla 5 bin 667 Türk Lirasını geçmeyen ve üzerine kayıtlı en fazla 1 hane ve 1 otomobili olanlar için yüzde 50 indirim uygulaması yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Hamamlarda yüzde 50 indirim

Tüm emeklilerin Belediyenin Sosyal Tesislerinden ve Ilıca hamamlarındaki tüm hizmetlerden yüzde 25 indirimli faydalanacağını belirten Başkan Işık, "Üçüncü olarak; yine Kütahya'mızda ikamet eden tüm emeklilerimizi kapsayacak şekilde Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerimizde ve Ilıca'daki hamamlarımızda verilen her türlü hizmetten yüzde 25 oranında tüm emeklilerimizin yararlanmasını kararlaştırdık. Hayırlı olsun. Bunu emekli derneklerimizle yapacağımız protokoller veya belediyemizin internet sitesinden açacağımız özel platformla başvurularını alıp şartları sağlayan ve bu başvuruyu yapan tüm emeklilerimize bu desteği vermeyi kararlaştırdık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şehrimizde yaşayan her hemşehrimizin hakkı olan ve belediyemizden beklediği her türlü hizmeti en iyi şekilde vermeye devam edeceğimizi, bugün doğan ve ikameti Kütahya'da olan bebeğimizden tüm hemşehrilerimize varıncaya kadar devletimizin her ay toplamış olduğu gelirlerden nüfusumuza oranla belediyemize aktarılan İller Bankası Payı burada yaşayan her vatandaşımızın anasının ak sütü gibi helal karşılığıdır. Dolayısıyla böyle bir dönemde emeklilerimizin durumlarının hükümetimizce yeniden ele alınıp daha iyiye getirilmesi sürecine kadar bu tür desteklerle emeklilerimizi desteklemeyi düşündük. Güncellenmiş duruma göre de emeklilerimizin taleplerini değerlendireceğiz. Ancak gerek Hilal Su Desteği ve gerekse belediyemiz sosyal tesislerinden yararlanma konusu bundan sonraki tüm süreçlerde emeklilerimiz için geçerlidir. Sadece Ramazan ayında verilecek Emekli Destek Kartı konusunu yeni bir düzenlemeye kadar değerlendirmek istiyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA