Kütahya Belediyesi Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor

Kütahya Belediyesi Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor

Kütahya Belediyesi'nin her hafta düzenlediği Halk Günü Toplantıları, vatandaşların taleplerini dinlemek ve çözüm sağlamak amacıyla sürüyor. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplantıda vatandaşların öneri ve şikayetlerini dinleyerek ilgili birimlere talimat verdi.

01.11.2024 14:57  Güncelleme: 14:59
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Kütahya Belediyesi tarafından her hafta cuma günü düzenlenen Halk Günü Toplantıları, vatandaşların taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla devam ediyor. Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlık etti.

Toplantıda söz alan vatandaşların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini dikkatle dinleyen Başkan Kahveci, belediye yetkilileri tarafından gerekli notların alınmasını sağladı.

Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunan Kahveci, vatandaşların taleplerine yönelik ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Kahveci, bu konuların takipçisi olacağını ve vatandaşlara en kısa sürede geri dönüş yapılacağını belirtti.

Toplantıya katılan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkürlerini ilettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika

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