Kütahya Belediyesi\'nden şehit aileleri ve gaziler için anlamlı iş birliği

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Kütahya Belediyesi, gaziler ve şehit aileleri için yeni imkan ve hizmetler sunmayı amaçlayan önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi ile imzalanan protokol, bu kesimlerin sosyal, kültürel, tanıtım ve temsil faaliyetlerine destek sağlamayı hedefliyor.

Protokol, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat tarafından imzalandı. Başkan Kahveci, bu iş birliğinin sosyal dayanışmayı güçlendireceğini ve Kütahya'daki gaziler ile şehit ailelerine yönelik farkındalık oluşturacağını belirtti. Kahveci, bu tür iş birliklerinin önemine dikkat çeken Kahveci, protokolün Kütahya halkı için hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA