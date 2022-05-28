Kütahya Cafer Paşa Dârülkurrâsı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Kütahya Cafer Paşa Dârülkurrâsı'nda çalışmalar devam ediyor

28.05.2022 10:23
Kütahya Cafer Paşa Dârülkurrâsı'nda çalışmalar devam ediyor

Kütahya Valiliğinin destekleriyle Kütahya Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası'nda çalışmalar devam ediyor.

Kütahya Valiliğinin destekleriyle Kütahya Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası'nda çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların son durumu hakkında yerinde bilgiler alan Vali Ali Çelik'e; İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık eşlik etti.

1579-1582 yıllarında, Ali Paşa Mahallesi, Balıklı Caddesi'nde inşa edilen, klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olan tarihi Kur'an okuma yerinde sona gelindiğini belirten Vali Çelik, yakın zamanda hizmete sunulacak darülkurranın Kütahya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği görevlerinde bulunan Cafer Paşa tarafından yaptırılan, sanat tarihi açısından önemli bir yerde duran ve pek çok yönüyle farklılıklar gösteren ayrıcalıklı niteliklere sahip Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası, restorasyonunun tamamlanmasının ardından tarihteki amacına uygun işlev kazandırılarak kullanıma uygun hale getirilecek. - KÜTAHYA

Kütahya Cafer Paşa Dârülkurrâsı'nda çalışmalar devam ediyor
Kütahya Cafer Paşa Dârülkurrâsı'nda çalışmalar devam ediyor

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Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Murat Arık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Cafer Paşa Dârülkurrâsı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya Cafer Paşa Dârülkurrâsı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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