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Kütahya'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı heyecanı

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit:

"Tüm hazırlıklarımız tamam"

KÜTAHYA - Kütahya'da 9 Eylül'de başlayacak olan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde velileri de okul alışverişi telaşı sardı.

Bu yıl 6 bin 500 öğrencinin ilkokula, 6 bin 400 öğrencinin ise ortaokula başlayacağını söyleyen Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Bu yıl öğrencilerin sınıfları, şubeleri ve öğretmenlerinin, e-okul sistemi üzerinden kura yöntemiyle belirleneceğini açıkladı.

Satışların önceki senelere göre daha yoğun olduğunu belirten mağaza işletmecisi Veysel İgaç, "Her şeyimiz hazır, velilerimiz alışverişlerini yapıyor. Tabi pandemi döneminden sonra fiyatlar eskisi gibi olmadı. Biz de kumaşlarımızı daha önceden aldığımız için velilerimize çok fazla fiyat aralığını yansıtmıyoruz" diye konuştu.

Mağazadan alışveriş yapan İbrahim Kapı isimli bir müşteri, geçtiğimiz yıl okul kıyafeti fiyatlarının 250 lira civarında olduğunu bu yıl enflasyona göre çok fark olmadığını dile getirdi.