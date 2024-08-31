Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kütahya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kütahya'da Büyük Zafer'in ve Kütahya'nın kurtuluşunun 102. yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni ile coşkulu bir şekilde kutlandı. Vali Işın, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, Türk milletinin güçlü ve birlik içinde olduğunu vurguladı. Kütahya'nın hem kuruluş hem de kurtuluş şehri olmasının gurur verici olduğunu belirten Vali Işın, bu gururu çocuklara aktaracaklarını söyledi.

31.08.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, Büyük Zafer'in ve Kütahya'nın kurtuluşunun 102. yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni ile coşkulu bir şekilde kutlandı.

Törende bir konuşma yapan Vali Işın, Zafertepe Çalköy'de zaferin 102. yılını muhteşem bir şekilde kutladıklarını belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Vali Musa Işın, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapılarının Türk milletine açıldığını ve 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz emriyle başlayan savaşın, 30 Ağustos'ta düşmanın bu bölgelerden tamamen temizlenmesiyle sonuçlandığını ifade etti.

Vali Musa Işın, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya Türklerin kapısı açıldı. 26 Ağustos 1922'de ise bu vatanın ebedi olarak Türk yurdu olduğu tescillendi. Hiç kimse bundan sonra bu aziz vatana cüret edemez" dedi.

Türk milletinin, devletinin güçlü, ordusunun kuvvetli ve milli şuurunun yüksek olduğunu vurgulayan Işın, milletin birlik ve beraberliğinin Türk devletinin sonsuza kadar varlığını sürdüreceğinin teminatı olduğunu belirtti.

Törende, Kütahya'nın hem kuruluş hem de kurtuluş şehri olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Vali Işın, "Bu zaferin Kütahya sınırları içerisinde yaşanmış olması ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın burada kutlanması bizi gururlandırıyor. Kütahya, Osmanlı Cihan Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yerdir. Bu gururu çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Işın, konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrar tebrik ederek sonlandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:53:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement