Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı - Son Dakika
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Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı

04.03.2022 16:57
Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı

2022 Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı, Kütahya'da 566 okulda, 7 bin 673 öğretmen ve 91 bin 217 öğrenci katılımıyla yapıldı.

2022 Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı, Kütahya'da 566 okulda, 7 bin 673 öğretmen ve 91 bin 217 öğrenci katılımıyla yapıldı.

Orgeneral Asım Gündüz İlkokulunda düzenlenen tatbikata; Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit katıldı.

Depreme derste yakalanan öğrenciler tüm okullarda sirenlerin çalmasıyla birlikte sıralarının yanında 'çök, kapan, tutun' tekniğiyle kendilerini korumaya aldı.

Depremin ardından tahliye edilen öğrenciler okul toplanma alanına ulaştı. Okulda mahsur kalan öğrenciler ve personel AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

1 yılda 380 bin kişiye ulaşıldı

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çelik, "2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında ilimizde 380 bin vatandaşımıza ulaşıldı. Afet farkındalık eğitimlerinin, planların, yapılan hazırlıkların saha uygulamalarındaki eksiklerinin tespit edilmesi ve güncellenmesi amacıyla; 2022, Afet Tatbikat Yılı ilan edildi. Yıl boyunca ülkemiz genelinde 54 bin 302 tatbikat yapılacak. Bugün yaptığımız tatbikat bunun ilk aşaması" dedi.

Deprem farkındalığının toplumun tüm kesimlerine yayılması temennisini paylaşan Vali Çelik, "Depremlerde en önemli hususlar: farkındalık ve hazırlık. Hazırlığın kendi hayatımız içerisinde davranışa dönüşmesi gerekiyor. İnşallah toplum olarak depremlere hazırlıklı olmayı başarabiliriz. Rabbim, tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı
Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı
Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı
Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da 556 okulda deprem tatbikatı - Son Dakika


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