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Kütahya'da 6 yıldır ibadete kapalı olan Çinili Camii ile ilgili bilgilendirme toplantısı

KÜTAHYA - Kütahya'da zemin kayması sebebiyle 6 yıldır ibadete kapalı olan kentin simgelerinden Çinili Camii ile ilgili bilgilendirme toplantı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DPÜ Müzeler Koordinatörlüğü organizasyonu ile Prof. Dr. Ferit Çakır ve Prof. Dr. Cengiz Işık'ın konuşmacı olarak katılacağı bilgilendirme yapılacağı duyurulmuştu. Işık ve Çakır bilgilendirme toplantısına katılmayınca caninin son durumuyla alakalı mahalle sakinlerine bilgilendirmeyi DPÜ öğretim görevlisi Bahadır Dikmen yaptı. Dikmen, caminin durumuyla ilgili yaşanan süreci anlattı.

Daha sonra Kütahya Çinili Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güneş, Kütahya'nın simge yapılarından ve 2016 yılında vefat eden merhum Ressam Ahmet Yakupoğlu'nun eseri olan Çinili Camii'nin Dumlupınar Üniversitesi'ne bağışlandığını hatırlattı. Güneş, caminin 6 yıldır ibadete kapalı olduğunu belirterek, sürecin hızlandırılmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Taner Taşer, Yusuf Arı ve çini sanatçısı Mehmet Koçer, söz alarak camiyle alakalı görüşlerini bildirdiler. Bu arada, caminin durumuyla alakalı bilgi alış verişi sırasında mahalle sakinleri arasında tartışmalar yaşandı.

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı merhum Ahmet Yakupoğlu'nun 1972 yılında yaptırdığı şehrin simgelerinden Çinili Camii, adeta şehrin göz bebeği durumunda. Sekizgen şeklindeki caminin dış yüzeyinin tamamı seramiklerle kaplanırken, minarenin ise Orta Asya üslubunda yapıldığı kaydedildi.