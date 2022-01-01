Kütahya'da, "Afet Farkındalığı ve Eğitimle Engelimi Aşarak Kazanıyorum" projesi istişare edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nca onaylanan ve desteklenen, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneğince hazırlanan ve Kütahya Valiliğinin proje ortağı olduğu "Afet Farkındalığı ve Eğitimle Engelimi Aşarak Kazanıyorum" projesinin faaliyete geçiş süreci Vali Ali Çelik'in başkanlığında istişare edildi.

Projeyle üretilecek bin adet oyuncak görünümlü, el emeği göz nuru battaniyeler; Sevgi Evleri, AFAD ve Türk Kızılayı'na bağışlanacak.

Toplantıya; proje başvuru sahibi Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği ile proje paydaşları DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Yeşilay Kütahya Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile Türk Kızılay'ı Kütahya Şubesi Başkanı Talha Tekin katıldı.

Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, engellilerde eğitim ve istihdam ile kurumlar arası dayanışma ve iş birliğini amaçlayan projeyle 12 ay içerisinde bin adet oyuncak görünümlü battaniye üretileceğini söyledi.

Sarıkaya, el emeği, göz nuru battaniyelerin 100 adedinin sevgi evlerinde kalan çocuklara 450 adedinin ise AFAD ile Türk Kızılay'ına bağışlanacağını kaydetti.

Battaniye üretimi için atölye açılışını 24 Ocak'ta yapacaklarını paylaşan Sarıkaya, 1 Şubat 2022'de üretime başlayacaklarını aktardı.

Battaniyelerin özellikle çocuklar için ilgi çekici olacağını söyleyen Vali Çelik, ürünlerde belirli bir kalite ve standart kalıp çalışması yapılması gerektiğini belirterek derneğe gereken desteğin verileceğini söyledi. - KÜTAHYA