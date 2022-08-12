Kütahya'da çocuk trafik eğitim parkları kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da çocuk trafik eğitim parkları kurulacak

12.08.2022 11:04
Kütahya'da çocuk trafik eğitim parkları kurulacak

Kütahya'da çocuklara trafik bilincinin kazandırılması için harekete geçildi.

Kütahya'da çocuklara trafik bilincinin kazandırılması için harekete geçildi. İl merkezi ve ilçelerde çocuk trafik eğitim parkları kurulacağını açıklayan Vali Ali Çelik, "04-12 yaş grubundaki 60 bin çocuğumuz trafik kurallarını uygulamalı öğrenecek. Eylül ayında eğitimlere başlıyoruz" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çocuk Trafik Eğitim Parkları Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi çerçevesinde Kütahya'da yapılan ve yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Sürdürülebilir, güvenli ve bilinçli trafik kurgusunun oluşturulması için erken yaşta trafik bilincinin kazanılmasının önemine dikkat çeken Vali Çelik, projenin Tavşanlı ve Gediz'de hayata geçirildiğini belirterek belediye başkanlarına teşekkür etti.

04-12 yaş grubundaki 60 bin çocuğun trafik kurallarını teorik ve uygulamalı öğreneceğini ifade eden Vali Çelik, "Trafik kazalarında hem can kaybediyoruz hem de ciddi maddi kayıplar yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesi sürdürülebilir trafik kültürünün oluşturulmasıyla doğrudan bağlantılı" dedi.

Belediyeler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdare ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde il merkezi ve 10 ilçede çocuk trafik eğitim parkları kurulacağını belirten Vali Ali Çelik, "Çocuk trafik eğitim parkları için yer tespiti çalışmaları 1 ay içerisinde tamamlanacak. İlk etapta seyyar pist oluşturulabilir ancak tercihimiz kalıcı yer" diye konuştu.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Vali Yardımcıları Hasan Erkal ve Buğra Karadağ ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Bakan Özer'den uzman ve başöğretmenlik öncesi önemli açıklamalar Bakan Özer'den uzman ve başöğretmenlik öncesi önemli açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Özer, Sakarya'da öğretmenlerle buluştu Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer, Sakarya'da öğretmenlerle buluştu Açıklaması
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kütahya, Eylül, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da çocuk trafik eğitim parkları kurulacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
10:01 İstanbul'da ilçeler arasında büyük değişkenlik gösteren lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Bir yerde 15 liraya diğer tarafta 40 liradan satılıyor
09:54 Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı
09:53 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 10 kuruşluk zam geliyor! İstanbul'da litre fiyatı 21,15 olacak
09:37 Eli dursa ayağı durmuyor! Şarkıcı İrem Derici, içkisini ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içti
09:34 MİT, TSK'ya karşı birçok eylemin sorumlusu olan PKK'lı sözde eyalet sorumlusu Yusif Mahmud Rebani'nin öldürüldüğünü açıkladı
09:29 Pakistanlı şahıs, evlenme teklifi ettiği Yunan sevgilisinin "Hristiyan ol" sözleri sonrası cinnet geçirdi! 17 yaşındaki kızı boğarak katletti
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da çocuk trafik eğitim parkları kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement