Kütahya\'da Deprem Anması

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Kütahya'da, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin 2. yıl dönümü dolayısıyla, Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vali Musa Işın'ın katılımıyla mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen programa çok sayıda vatandaş ve emniyet mensubu katıldı. Program, İl Müftüsü İrfan Açık'ın Kur'an-ı Kerim okuması ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlara dua etmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA