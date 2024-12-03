Kütahya'da Engelli İstihdamı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da Engelli İstihdamı Semineri Düzenlendi

Kütahya\'da Engelli İstihdamı Semineri Düzenlendi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen 'Engelli İstihdamı Semineri' ile toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladı. Etkinlikte engelli bireylerin iş hayatındaki rolü ve teşvikler hakkında bilgiler verildi.

03.12.2024 18:20  Güncelleme: 18:24
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engelli İstihdamı Semineri" ile önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Üyesi Zeyit Damar, Bölge Müdürü Sayın Tunahan Ergin, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kütahya OSB yatırımcıları ve vatandaşlar katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin, engelli bireylerin iş hayatında daha aktif yer alabilmeleri için sağlanan teşvik ve desteklerden bahsederek istihdamın önemine dikkat çekti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyenin bu alanda yürüttüğü çalışmalar ve sağladığı destekleri anlatarak engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın ise yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve istihdam imkanlarının geliştirilmesinin sadece bir hak değil, toplumsal gelişim açısından da kritik olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından İş ve Meslek Danışmanı Hakan Özkul, engelli istihdamına yönelik teşvikleri ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nden Yavuz Tekeli ise engelli bireylerin erişilebilirlik hakları üzerine bir sunum yaptı.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış ise engelli bireylerin istihdama katılımının yaşam kalitelerini artırdığını ve toplumsal eşitlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programın kapanışında Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, eşitlik temelli istihdamın sadece bir hak değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

Katılımcıların görüş ve sorularının alınmasının ardından etkinlik sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Engelli İstihdamı Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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