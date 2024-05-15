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- Kütahya'da Engelliler Haftasına özel Hemsball Şampiyonası

KÜTAHYA - Kütahya'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Kütahya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği ortaklığında Hemsball şampiyonası düzenlendi.

Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa rehabilitasyon merkezlerindeki öğrenciler ile Cumhuriyet Ortaokulu, Kılıçarslan Anadolu Lisesi ve Şeker İlkokulundan öğrencilerin yanı sıra il protokolünden bazı isimler katıldı. Hemsball oyunu öncesinde Türkiye şampiyonalarına katılan çocuklara ve annelerine ödüller verildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Aile Haftası münasebetiyle Hemsball Şampiyonası düzenlediklerini söyleyen Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, "Hemsball yerli ve milli bir sporumuz. 2 kişilik oynanan, her yaş grubuna hitap eden ve her alanda oynanabilen bir oyun. Engellilerin kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayan, İzmirli bir babamızın bulduğu bir oyun. Yeni bir spor olduğu için Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İçişleri Bakanlığı'na bir proje sunacağız. Bu proje kapsamında aynı zamanda bugün bunun tanıtımını da yaptık. Rehabilitasyon merkezindeki 700 öğrencimize hemsball tanıtımını yapıp onların başından sonuna gelişimlerini raporlandıracağız. Bu raporlandırmayı da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki uzmanlarımız gerçekleştirecek. Bu raporların sonuçlarını yetkili birimlere ileterek engellerin aşıldığını ve sağlık alanında ne kadar ilerlediğimizi, sporla hayatların değiştiğini kanıtlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın özgüvenlerini artırmak için onları spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın atölyemizde kendi yaptıkları ve onları teknoloji bağımlılığından uzaklaştıracak ürünleri tüm katılımcılarımıza ve protokolümüze hediye olarak takdim ettik" diye konuştu.