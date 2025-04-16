Kütahya'da Geleneksel Okçuluk Müsabakaları - Son Dakika
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Kütahya'da Geleneksel Okçuluk Müsabakaları

Kütahya'da düzenlenen geleneksel okçuluk etkinlikleri, 75 sporcunun katılımıyla büyük heyecan yarattı.

16.04.2025 20:51
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- Kütahya'da geleneksel Türk okçuluğu heyecanı

KÜTAHYA - Ata sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Kütahya Germiyan Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Okullar Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Kütahya'daki müsabakalara tüm kategorilerde toplam 75 sporcu katılım gösterdi. Yarışmalar, hem sporcuların gelişimine katkı sağladı hem de Türk okçuluğunun yaygınlaşmasına olan ilgiyi gözler önüne serdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Kütahya İl Temsilcisi Selman Akçor, müsabakalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizle okul sporları ilerlemelerini yaptık Allah'ın izniyle. Şu an Gençler A kategorisiyle yarışmalara devam ediyoruz. 9-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek bölge ilerlemelerine 14 ilden yaklaşık 250 yarışmacı Kütahya'ya gelecek. Temmuz ayında ise federasyonumuzun organize edeceği Yıldız Gençler Türkiye Şampiyonası var. Hedefimiz Türk okçuluğunu tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Çocuklarımızın özellikle televizyon dizileri aracılığıyla bu spora ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Elif Nur Sarıkaya: "Hedefim Türkiye Şampiyonası"

Turnuvaya katılan 8. sınıf öğrencisi Elif Nur Sarıkaya ise hedefleriyle ilgili olarak, "Daha yolun başındayım ama hedefim Türkiye Şampiyonası. Okçuluk zaten sevdiğim sporlardan biri. Atalarımızdan gelen geleneksel ögeleri öğrenmek ve bunları yaşatmak için bu spora başladım. Milletim için hayırlı bir insan olmak istiyorum" dedi.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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Kaynak: İHA

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