Kütahya'da Geleneksel Ümmet İftarı Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da Geleneksel Ümmet İftarı Düzenlendi

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Kütahya'da düzenlenen 'Geleneksel ümmet iftarı'nda vatandaşlar simit, peynir, ayran, su ve hurma ile oruçlarını açtı. İftar programına Kütahya İl Müftüsü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve bine yakın vatandaş katıldı.

16.03.2024 06:19  Güncelleme: 06:36
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Kütahya'da hurma, su, ayran peynir ve simitle iftar

KÜTAHYA - Kütahya'da 'Geleneksel ümmet iftarı' düzenlendi. Kütahya Ulu Cami'de gerçekleşen iftara katılan vatandaşlar simit, peynir, ayran, su ve hurma ile orucunu açtı.

Programa Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, siyasi parti üyeleri ve bine yakın vatandaş katıldı.

Gazze'de devam eden katliamdan dolayı Ramazan ayının buruk geçtiğini söyleyen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, "İnşallah hem Gazze hem Doğu Türkistan için bu Ramazan'ın yeni açılımlar getireceğini umuyorum. Bu Ramazan, burada ettiğimiz dualarla, gayretlerle ve birlikteliğimizle en kısa sürede hem Gazze'nin hem Kudüs'ün özgür olduğunun ve Doğu Türkistan'ın işkencelerden kurtulacağının, oradaki soykırımın biteceğinin habercisidir" diye konuştu.

Ümmet iftarının sembolik hale geldiğini söyleyen AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu, "Burada maksat insanların bu şekilde de iftar yapabileceğini, fakirlerin akşamları ne yediğini dahileştirebilmek, onların bu şekilde iftar yaptığını göstermek aynı zamanda birlik ve beraberliği sağlamak için önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiler" dedi.

Her sene bu tür iftar programlarına katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Saraçoğlu, yoğun programına rağmen bu sene de iftar programına katıldığını söyledi.

Kütahya\'da Geleneksel Ümmet İftarı Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Geleneksel Ümmet İftarı Düzenlendi - Son Dakika

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