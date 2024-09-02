Kütahya'da Gençlik Kampı İncelemesi - Son Dakika
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Kütahya'da Gençlik Kampı İncelemesi

Kütahya\'da Gençlik Kampı İncelemesi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan Gençlik Kampı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticileri tarafından incelendi. Kampın hızlı bir şekilde hizmete açılması için gerekli önlemler alınıyor.

02.09.2024 12:46
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağında yapımı tamamlanan Gençlik Kampında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticileri incelemelerde bulundu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Gençlik Organizasyonları Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu, Kütahya Gençlik Hizmetleri Müdürü Ercan Şirin ve Gençlik Merkezi Müdürü Koray Akyol, Murat Dağı Gençlik Kampında incelemelerde bulunarak Gediz İlçe Müdürü Muhammed Keskin'den bilgi aldılar.

İncelemelerde acil ihtiyaçların giderilerek kampın bir an önce hizmet vermeye başlaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Gençlik Kampının sınırları netleştirildi ve Kütahya İl Müdürlüğü ekiplerince çit, kapı ve güvenlik önlemleri için gerekli koordinatlar belirlendi. Toplamda 63 bin 200 metrekarelik bir alan için tespitler yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "Kampın hızlı bir şekilde hizmete açılması için tüm hazırlıkları tamamlıyoruz. Gençlerimizin güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kamp, bölgedeki gençlerimiz için önemli bir fırsat olacak ve gençlerimizin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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