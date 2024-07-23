Kütahya\'da Havalı Tüfek Atış Yarışmaları Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

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Kütahya'da bu yıl 5'ncisi düzenlenen Havalı Tüfek Atış Yarışmaları, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Hacıazizler Mahallesi Atış Poligonu'nda, Kütahya Belediyesi ile Kütahya Germiyan Avcılar Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 34 farklı il ve ilçeden toplamda 430 farklı atıcı kıyasıya mücadele etti.

Trap atış, keklik atış, kadınlar trap atış, gong atışı, tek kurşun hedef, tek kurşun pet şişe, tavşan atışının olduğu 7 farklı kategoride gerçekleşen etkinlikte, 34 farklı il ve ilçeden toplamda 430 farklı atıcı yeteneklerini sergiledi. Toplamda bin 660 sefer atış kaydı yapılan ve 6 bine yakın atış gerçekleştirilen etkinlik, yarışma katılım ve atış sayısı olarak Türkiye'nin en fazla atış ve katılım yapılan 2'nci yarışması oldu.

Halkımız tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılanan yarışmada, Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA