Kütahya'da İftar Programı ve Söyleşi

01.03.2026 10:07
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti, Cem Küçük'ün katılımıyla iftar ve söyleşi etkinliği düzenledi.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti, güncel konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla iftar programı ve söyleşi etkinliği düzenledi. Programın onur konuğu gazeteci Cem Küçük oldu.

TGRT Haber program yapımcısı ve yorumcusu, aynı zamanda Türkiye Gazetesi yazarı olan Cem Küçük'ün katılımıyla gerçekleştirilen programa ilgi yoğun oldu. Etkinlikte yerel ve ulusal gündeme ilişkin başlıklar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen iftar programına Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile çok sayıda yerel basın mensubu katıldı. İftar sonrası yapılan duada, ülkenin birlik ve beraberliği için temenniler dile getirildi.

Programda konuşan Vali Musa Işın, Kütahya'da görev yapan basın mensuplarının özverili çalışmalarına dikkat çekerek, gazetecilerin kentin tanıtımı ve gelişimi için önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Işın, yapıcı eleştirinin her zaman kıymetli olduğunu belirterek cemiyet yönetimine ve tüm gazetecilere teşekkür etti.

Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise Cem Küçük'ü Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, yerel basının şehir adına yürüttüğü çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. Demir, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Gazeteci Cem Küçük de Kütahya'yı yakından tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin tarihi ve turistik değerlerinden etkilendiğini söyledi. Yerel medyanın önemine dikkat çeken Küçük, davetleri için Cemiyet Başkanı Erkan Sağlam ve yönetimine teşekkür etti.

Program, otelde düzenlenen söyleşi bölümünde haber spikeri ve gazeteci Eray Özden Akça'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen sohbet ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Söyleşi programına ayrıca AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

